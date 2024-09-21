В Умані з 23 вересня посилюють заходи безпеки напередодні Рош га-Шана

В місті запроваджується особливий режим в’їзду та заборона продажу деяких товарів.

Джерело фото: ck-oda.gov.ua

В Умані з понеділка, 23 вересня, посилюють заходи безпеки напередодні Рош га-Шана. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Прошу ставитися до всіх заходів із розумінням. Це необхідність. Тому що безпека уманчан і паломників – незмінний пріоритет під час прийдешнього Рош га-Шана», - зазначив він.

Так, з 23 вересня в Умані буде заборонено вʼїзд транспортних засобів в місто на низці вулиць. Також з посиленим контрольно-пропускним режимом буде забезпечений рух транспортних засобів деякими вулицями.

Крім того, у мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів.

Рош га-Шана відзначають цього року 2-4 жовтня.

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