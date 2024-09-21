У Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару

Внаслідок ракетної атаки троє людей, у тому числі дитина, загинули.

Фото: Сергій Лисак

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 21 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг. Троє людей загинули, зокрема дитина. Ще троє отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також внаслідок ракетного удару горіли 2 приватні будинки. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

23 вересня у Кривому Розі буде оголошений День жалоби за загиблими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.