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У Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару

13:36, 21 вересня 2024
Внаслідок ракетної атаки троє людей, у тому числі дитина, загинули.
У Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару
Фото: Сергій Лисак
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У ніч на 21 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг. Троє людей загинули, зокрема дитина. Ще троє отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також внаслідок ракетного удару горіли 2 приватні будинки. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

23 вересня у Кривому Розі буде оголошений День жалоби за загиблими.

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