Практика судов
  1. В Украине

В Кривом Роге объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара

13:36, 21 сентября 2024
В результате ракетной атаки три человека, в том числе ребенок, погибли.
В Кривом Роге объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 21 сентября российские оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог. Три человека погибли, в том числе ребенок. Еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также в результате ракетного удара горели 2 частных дома. Более двух десятков домов повреждены, еще 2 – разрушены. Пострадала школа, гараж и авто.

23 сентября в Кривом Роге будет объявлен День траура по погибшим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полномочия прокурора высшего уровня на отмену постановления о закрытии производства и расчет срока досудебного расследования – позиция ОП КУС ВС

Период с момента принятия прокурором постановления о закрытии уголовного производства, в котором лицо было уведомлено о подозрении, до момента отмены такого постановления прокурором высшего уровня не засчитывается в срок досудебного расследования.

В Верховной Раде зарегистрировали новый проект об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием

Иностранные доноры за принятие реформы соглашений коррупционеров со следствием могут дать средства.

Еще одна кандидатка на должность судьи местного суда отказалась от должности судьи

Представитель прокуратуры не захотела менять кабинет прокурора на судейскую мантию.

В суде кто-то сломал DVD-диск с основным доказательством в деле, но кто это сделал – неизвестно

Неприятный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

Новая стратегия судебной реформы: что власть планирует сделать с правосудием до 2029 года

Реформа Верховного Суда и Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия и ослабление Совета судей, оптимизация ГСА, съезды судей в режиме online, создание новых судов и ликвидация Школы судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області