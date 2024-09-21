В Кривом Роге объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара

В результате ракетной атаки три человека, в том числе ребенок, погибли.

В ночь на 21 сентября российские оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог. Три человека погибли, в том числе ребенок. Еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также в результате ракетного удара горели 2 частных дома. Более двух десятков домов повреждены, еще 2 – разрушены. Пострадала школа, гараж и авто.

23 сентября в Кривом Роге будет объявлен День траура по погибшим.

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