В Киевской области тушат пожары сухой травы — в ГСЧС показали, как спасали ежа из пламени, фото

В ГСЧС сообщают, что в настоящее время в Украине активно ликвидируются 26 крупных пожаров в экосистемах, охватывающих около 2600 гектаров.

Фото: ГСЧС

В Киевской области продолжается ликвидация пожаров сухой травы. В ГСЧС рассказали, что во время тушения пожара спасли ежа.

Животное напоили водой и отпустили в безопасном месте.

Отмечается, что на территории страны продолжается ликвидация 26 масштабных пожаров в экосистемах на общей площади около 2 тыс. 600 га. К тушению привлечены 637 человек и 156 ед. техники ГСЧС.

Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха.

Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что сейчас в Вышгородском районе есть одна ячейка пожара. Речь идет о участке площадью до 2 гектаров.

На днях в Киеве между домами обнаружили дикого лося.

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