Лося, заблудившегося между домами в Киеве, вернули домой

Животному удалось сделать успокаивающую инъекцию и уже через некоторое время его вернули в дикую природу.

В Киеве правоохранители совместно со спасателями вернули в дикую природу лесного жителя, который заблудился в столице.

Напомним, в интернете распространялось видео, где по улицам столицы бродил лось.

На информацию отреагировали патрульные и спасатели, которые вместе с представителями общественности прибыли на место, где и обнаружили животное.

В полиции рассказывают, что пока зоозащитники занимались путешественником, патрульные вместе с коллегами ограничивали движение транспортных средств и прохожих.

К счастью, животному удалось сделать успокаивающую инъекцию и уже через некоторое время его вернули в дикую природу.

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