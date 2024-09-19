Лося, який заблукав між будинками в Києві, повернули додому

Тварині вдалося зробити заспокійливу ін'єкцію та вже через деякий час її повернули в дику природу.

У Києві правоохоронці спільно з рятувальниками повернули до дикої природи лісового мешканця, який заблукав у столиці.

Нагадаємо, в інтернеті ширилося відео, де вулицями столиці блукав лось.

На інформацію відреагували патрульні та рятувальники, які разом з представниками громадськості прибули на місце, де й виявили тварину.

У поліції розповідають, що допоки зоозахисники займались мандрівником, патрульні спільно з колегами обмежували рух транспортних засобів та перехожих.

На щастя, тварині вдалося зробити заспокійливу ін'єкцію та вже через деякий час її повернули в дику природу.

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