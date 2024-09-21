Сотрудница Одесской морской академии требовала $1500 за помощь во поступлении в учебное заведение — прокуратура

По версии следствия, женщина требовала от абитуриентов взятки в обмен на «гарантию» беспрепятственного вступления.

В Одессе разоблачили работницу Одесской морской академии, которая за деньги обещала помощь абитуриентам в поступлении в учебное заведение, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, специалист отдела доуниверситетской подготовки наладила схему, по которой требовала от абитуриентов взятки в обмен на "гарантию" беспрепятственного поступления.

Отмечается, что женщина предлагала свою "помощь" не только для поступления в Одесскую морскую академию, но и в Херсонскую государственную морскую академию, которая временно действует в Одессе. За такую ​​"услугу" она потребовала 1500 долларов США.

Работницу академии задержали во время получения денег, и в настоящее время она уведомлена о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.