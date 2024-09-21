Практика судов
  1. В Украине

Правительство утвердило план восстановления образования на деоккупированных территориях

16:58, 21 сентября 2024
Один из приоритетов государства – возобновление образовательного процесса на деоккупированных территориях.
Правительство утвердило план восстановления образования на деоккупированных территориях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как отмечают в Министерстве образования Украины, временная оккупация части нашего государства создала вызовы в сфере образования. Многие учебные заведения были разрушены или повреждены, а боевые действия создают опасность и сейчас. Дети и молодежь, которые находились на временно оккупированных территориях, испытали негативное влияние от образовательной системы страны-агрессора.

«Их обучали по измененным программам, милитаризовали и пытались сформировать у них другую национальную идентичность», - объясняют в МОН.

Один из приоритетов государства – возобновление образовательного процесса на деоккупированных территориях. Следовательно, Правительство приняло распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по возобновление образования на деоккупированных территориях на 2024–2027 годы».

Цель подготовки акта — разработать задачи и мероприятия, которые обеспечат условия для эффективного и своевременного восстановления украинской системы образования и реинтеграции участников образовательного процесса на территориях, подвергшихся временной оккупации в результате вооруженной агрессии против Украины.

Среди стратегических целей плана мероприятий:

  1. Возобновление украинской системы образования на деоккупированных территориях.
  2. Обеспечение образовательного процесса в соответствии с украинскими образовательными стандартами.
  3. Создание безопасной образовательной среды.

Воплощение вышеперечисленных стратегических целей возлагается на министерства, государственные учреждения и местные администрации, в том числе с военными администрациями, за средства расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год.

Принятие распоряжения обеспечит на деоккупированных территориях:

  • образовательный процесс в соответствии с украинскими образовательными стандартами;
  • условия для достижения физической безопасности участников образовательного процесса;
  • внедрение современных цифровых инструментов и цифровых учебных материалов для получения образования;
  • формирование кадрового резерва для обеспечения заведений и учреждений образования на деоккупированных территориях;
  • создание системы поддержки участников образовательного процесса во время адаптационного периода – перехода от системы образования государства-агрессора к украинской системе образования и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года – проект бюджета

Кабмину поручается рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы по итогам выполнения бюджета в первом полугодии 2025 года.

Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов

Верховная Рада планирует принять закон о раскрытии банками ряда данных о пользователях платежных услуг в случае получения банком запроса от полиции.

Доплата к должностному окладу судьи может выплачиваться только, если судья осуществляет правосудие – председатель ГСА со ссылкой на позицию Верховного Суда

Вместе с тем, Верховный Суд в решении, на которое сослался глава ГСА, отметил, что судья, не осуществляющий правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия Решение КСУ 2018 года.

Полномочия прокурора высшего уровня на отмену постановления о закрытии производства и расчет срока досудебного расследования – позиция ОП КУС ВС

Период с момента принятия прокурором постановления о закрытии уголовного производства, в котором лицо было уведомлено о подозрении, до момента отмены такого постановления прокурором высшего уровня не засчитывается в срок досудебного расследования.

В Верховной Раде зарегистрировали новый проект об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием

Иностранные доноры за принятие реформы соглашений коррупционеров со следствием могут дать средства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області