Правительство утвердило план восстановления образования на деоккупированных территориях

Один из приоритетов государства – возобновление образовательного процесса на деоккупированных территориях.

Как отмечают в Министерстве образования Украины, временная оккупация части нашего государства создала вызовы в сфере образования. Многие учебные заведения были разрушены или повреждены, а боевые действия создают опасность и сейчас. Дети и молодежь, которые находились на временно оккупированных территориях, испытали негативное влияние от образовательной системы страны-агрессора.

«Их обучали по измененным программам, милитаризовали и пытались сформировать у них другую национальную идентичность», - объясняют в МОН.

Один из приоритетов государства – возобновление образовательного процесса на деоккупированных территориях. Следовательно, Правительство приняло распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по возобновление образования на деоккупированных территориях на 2024–2027 годы».

Цель подготовки акта — разработать задачи и мероприятия, которые обеспечат условия для эффективного и своевременного восстановления украинской системы образования и реинтеграции участников образовательного процесса на территориях, подвергшихся временной оккупации в результате вооруженной агрессии против Украины.

Среди стратегических целей плана мероприятий:

Возобновление украинской системы образования на деоккупированных территориях. Обеспечение образовательного процесса в соответствии с украинскими образовательными стандартами. Создание безопасной образовательной среды.

Воплощение вышеперечисленных стратегических целей возлагается на министерства, государственные учреждения и местные администрации, в том числе с военными администрациями, за средства расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год.

Принятие распоряжения обеспечит на деоккупированных территориях:

образовательный процесс в соответствии с украинскими образовательными стандартами;

условия для достижения физической безопасности участников образовательного процесса;

внедрение современных цифровых инструментов и цифровых учебных материалов для получения образования;

формирование кадрового резерва для обеспечения заведений и учреждений образования на деоккупированных территориях;

создание системы поддержки участников образовательного процесса во время адаптационного периода – перехода от системы образования государства-агрессора к украинской системе образования и т.д.

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