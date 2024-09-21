Уряд затвердив план відновлення освіти на деокупованих територіях

Як зазначають у Міністерстві освіти України, тимчасова окупація частини нашої держави створила виклики у сфері освіти. Багато закладів освіти було зруйновано або пошкоджено, а бойові дії створюють небезпеку й нині. Діти й молодь, які перебували на тимчасово окупованих територіях, зазнали негативного впливу від освітньої системи країни-агресора.
«Їх навчали за зміненими програмами, мілітаризували та намагалися сформувати в них іншу національну ідентичність», - пояснюють у МОН..
Один із пріоритетів держави — відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Відтак, Уряд ухвалив розпорядження «Про затвердження плану заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024–2027 роки».
Мета підготовки акта — розробити завдання та заходи, які забезпечать умови для ефективного і вчасного відновлення української системи освіти та реінтеграції учасників освітнього процесу на територіях, які зазнали тимчасової окупації внаслідок збройної агресії проти України.
Серед стратегічних цілей плану заходів:
Втілення вищезазначених стратегічних цілей покладається на міністерства, державні установи та місцеві адміністрації, зокрема з військовими адміністраціями, за кошти видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.
Ухвалення розпорядження забезпечить на деокупованих територіях:
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