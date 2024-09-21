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Уряд затвердив план відновлення освіти на деокупованих територіях

16:58, 21 вересня 2024
Один із пріоритетів держави — відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях.
Уряд затвердив план відновлення освіти на деокупованих територіях
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Як зазначають у Міністерстві освіти України, тимчасова окупація частини нашої держави створила виклики у сфері освіти. Багато закладів освіти було зруйновано або пошкоджено, а бойові дії створюють небезпеку й нині. Діти й молодь, які перебували на тимчасово окупованих територіях, зазнали негативного впливу від освітньої системи країни-агресора.

«Їх навчали за зміненими програмами, мілітаризували та намагалися сформувати в них іншу національну ідентичність», - пояснюють у МОН..

Один із пріоритетів держави — відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Відтак, Уряд ухвалив розпорядження «Про затвердження плану заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024–2027 роки».

Мета підготовки акта — розробити завдання та заходи, які забезпечать умови для ефективного і вчасного відновлення української системи освіти та реінтеграції учасників освітнього процесу на територіях, які зазнали тимчасової окупації внаслідок збройної агресії проти України. 

Серед стратегічних цілей плану заходів:

  1. Відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.
  2. Забезпечення освітнього процесу відповідно до українських освітніх стандартів.
  3. Створення безпечного освітнього середовища.

Втілення вищезазначених стратегічних цілей покладається на міністерства, державні установи та місцеві адміністрації, зокрема з військовими адміністраціями, за кошти видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.

Ухвалення розпорядження забезпечить на деокупованих територіях: 

  • освітній процес відповідно до українських освітніх стандартів; 
  • умови для досягнення фізичної безпеки учасників освітнього процесу; 
  • впровадження сучасних цифрових інструментів і цифрових навчальних матеріалів для здобуття освіти; 
  • формування кадрового резерву для забезпечення закладів та установ освіти на деокупованих територіях; 
  • створення системи підтримки учасників освітнього процесу під час адаптаційного періоду — переходу від системи освіти держави-агресора до української системи освіти тощо.

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