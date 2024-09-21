Громади закликали подавати запити щодо ресурсів для проходження опалювального сезону

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба закликав громади подавати запити щодо ресурсів для проходження опалювального сезону.
За його словами, потрібно підготуватися до усіх можливих варіантів розвитку подій та викликів війни.
Кулеба повідомив, що на засіданні Штабу з проходження осінньо-зимового періоду обговорили з громадами проблемні та актуальні питання. Особлива увага приділили прифронтовим населеним пунктам та тим громадам, які потерпають від російської агресії.
«Наша задача – скоординувати роботу так, щоб взимку в оселях українців було світло і тепло», - зауважив він.
Серед окреслених задач:
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