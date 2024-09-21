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Громади закликали подавати запити щодо ресурсів для проходження опалювального сезону

13:18, 21 вересня 2024
За словами Олексія Кулеби задача полягає в тому, скоординувати роботу так, щоб взимку в оселях українців було світло і тепло.
Громади закликали подавати запити щодо ресурсів для проходження опалювального сезону
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Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба закликав громади подавати запити щодо ресурсів для проходження опалювального сезону.

За його словами, потрібно підготуватися до усіх можливих варіантів розвитку подій та викликів війни. 

Кулеба повідомив, що на засіданні Штабу з проходження осінньо-зимового періоду обговорили з громадами проблемні та актуальні питання. Особлива увага приділили прифронтовим населеним пунктам та тим громадам, які потерпають від російської агресії. 

«Наша задача – скоординувати роботу так, щоб взимку в оселях українців було світло і тепло», - зауважив він.

Серед окреслених задач: 

  • Підготовка ТЕС та ТЕЦ до стабільного функціонування в умовах зими.
  • Забезпечення встановлення когенераційних установок та модульних котелень у постраждалих регіонах.
  • Підготовка до альтернативних сценаріїв розвитку подій під час форс-мажорних ситуацій, зокрема атак на критичну інфраструктуру.
  • Виконання заходів із захисту критичної інфраструктури для забезпечення безперебійного енергопостачання.
  • Створення механізмів для сталого водопостачання в районах, які перебувають у зоні ризику.
  • Розгляд ініціатив громад щодо впровадження індивідуального теплопостачання для оптимізації ресурсів в умовах зими.

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