В Одесі потрібен дозвіл від ЮНЕСКО для демонтажу пам’ятника Пушкіну, — міськрада

Швидко відповідь щодо долі пам'ятника від ЮНЕСКО не вдасться отримати, — заявив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

Для того щоб демонтувати пам'ятник Пушкіну в Одесі, потрібно отримати відповідь від ЮНЕСКО, оскільки він знаходиться в охоронній зоні. Про це повідомив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга в коментарі Укрінформу.

"Закон про деколонізацію має ряд винятків, зокрема, зони об'єктів всесвітньої культурної спадщини є винятками. Тобто вся наша зона 618 Га підпадає під це. На будь-яку дію там, від зміни планування кварталу до простої заміни труб, потрібна відповідь від ЮНЕСКО", - сказав Ліптуга.

Він зазначив, що наразі міськрада звернулася з листами до Міністерства культури та закордонних справ, а також комунікувала з ЮНЕСКО щодо того, що робити далі з пам'ятниками в охоронній зоні.

"Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура", - додав посадовець.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в Одесі демонтують пам’ятник Пушкіну, який розташований на Приморському бульварі перед будівлею мерії.

Мер Одеси Геннадій Труханов висловився проти знесення пам'ятників Пушкіну та Воронцову.

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