В Одессе требуется разрешение ЮНЕСКО для демонтажа памятника Пушкину, — горсовет

Быстро ответ на судьбу памятника от ЮНЕСКО не удастся получить, — заявил глава Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

Чтобы демонтировать памятник Пушкину в Одессе, нужно получить ответ от ЮНЕСКО, поскольку он находится в охранной зоне. Об этом сообщил глава Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга в комментарии Укринформу.

"Закон о деколонизации имеет ряд исключений, в частности, зоны объектов всемирного культурного наследия являются исключениями. То есть вся наша зона 618 Га подпадает под это. На любое действие там, от изменения планировки квартала до простой замены труб, нужен ответ от ЮНЕСКО ", - сказал Липтуга.

Он отметил, что в настоящее время горсовет обратился с письмами в Министерство культуры и иностранных дел, а также коммуникировал с ЮНЕСКО о том, что делать дальше с памятниками в охранной зоне.

"Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень долгая процедура", - добавил чиновник.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в Одессе демонтируют памятник Пушкину, расположенный на Приморском бульваре перед зданием мэрии.

Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников Пушкину и Воронцову.

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