В Le Figaro заявили, що мессенджер Telegram стал отвечать на запросы стран в рамках расследований киберпреступлений

По информации СМИ, одной из стран ЕС удалось получить ответы на запросы по поводу преступной группы, которая организовала заказ около ста убийств.

Источник фото: Adem AY / Unsplash

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Мессенджер Telegram стал отвечать на запросы других стран в рамках расследований киберпреступлений. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации медиа, бизнесмен и основатель популярного сервиса обмена сообщениями Telegram Павел Дуров, находясь под стражей, пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований.

Как сообщается, среди первых, направивших соответствующие документы в рамках расследований киберпреступлений, значатся Южная Корея, США и Бельгия.

Также, по информации источников СМИ, одной из стран ЕС удалось получить ответы на запросы по поводу преступной группы, которая организовала заказ около ста убийств.

Кроме того, в Le Figaro пишут, что Дуров согласился убрать функцию «Люди рядом», усилить модерацию обмена контентом на платформе и снять анонимность некоторых пользователей.

Ранее в СМИ уже писали, что Telegram уже удовлетворил запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) французской национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований.

Платформа предоставила информацию, которая может помочь идентифицировать определенных подозреваемых по нескольким делам. Среди них – дела о преступлениях педофилов, отметило издание Liberation.

«Двери действительно открываются», – сказала в комментарии изданию Liberation Иоганна Брусс, глава отдела J3, занимающегося киберпреступностью в парижской прокуратуре.

Изменения настолько беспрецедентны, что прокуратура Франции начала возобновлять расследования по «зависшим» делам, подчеркнуло издание.

Напомним, что Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что парламент намерен возложить ответственность в виде деанонимизации на владельцев Telegram-каналов, которые, в частности, распространяют российскую пропаганду.

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