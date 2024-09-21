Практика судов
  1. В мире

В Le Figaro заявили, що мессенджер Telegram стал отвечать на запросы стран в рамках расследований киберпреступлений

11:25, 21 сентября 2024
По информации СМИ, одной из стран ЕС удалось получить ответы на запросы по поводу преступной группы, которая организовала заказ около ста убийств.
В Le Figaro заявили, що мессенджер Telegram стал отвечать на запросы стран в рамках расследований киберпреступлений
Источник фото: Adem AY / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мессенджер Telegram стал отвечать на запросы других стран в рамках расследований киберпреступлений. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации медиа, бизнесмен и основатель популярного сервиса обмена сообщениями Telegram Павел Дуров, находясь под стражей, пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований.

Как сообщается, среди первых, направивших соответствующие документы в рамках расследований киберпреступлений, значатся Южная Корея, США и Бельгия.

Также, по информации источников СМИ, одной из стран ЕС удалось получить ответы на запросы по поводу преступной группы, которая организовала заказ около ста убийств.

Кроме того, в Le Figaro пишут, что Дуров согласился убрать функцию «Люди рядом», усилить модерацию обмена контентом на платформе и снять анонимность некоторых пользователей.

Ранее в СМИ уже писали, что Telegram уже удовлетворил запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) французской национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований.

Платформа предоставила информацию, которая может помочь идентифицировать определенных подозреваемых по нескольким делам. Среди них – дела о преступлениях педофилов, отметило издание Liberation.

«Двери действительно открываются», – сказала в комментарии изданию Liberation Иоганна Брусс, глава отдела J3, занимающегося киберпреступностью в парижской прокуратуре.

Изменения настолько беспрецедентны, что прокуратура Франции начала возобновлять расследования по «зависшим» делам, подчеркнуло издание.

Напомним, что Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что парламент намерен возложить ответственность в виде деанонимизации на владельцев Telegram-каналов, которые, в частности, распространяют российскую пропаганду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еще одна кандидатка на должность судьи местного суда отказалась от должности судьи

Представитель прокуратуры не захотела менять кабинет прокурора на судейскую мантию.

В суде кто-то сломал DVD-диск с основным доказательством в деле, но кто это сделал – неизвестно

Неприятный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

Новая стратегия судебной реформы: что власть планирует сделать с правосудием до 2029 года

Реформа Верховного Суда и Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия и ослабление Совета судей, оптимизация ГСА, съезды судей в режиме online, создание новых судов и ликвидация Школы судей.

Члены Высшего совета правосудия хотят работать и по истечении срока своих полномочий – до момента пока не изберут новых членов ВСП

В ВСП говорят о необходимости обеспечения институциональной непрерывности работы Высшего совета правосудия.

В конкурсе на вакантную должность члена ВККС примут участие 26 кандидатов

Среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС, судьи апелляционных и местных судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області