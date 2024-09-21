В Пенсионном фонде напомнили, какие условия назначения жилищных субсидий

Право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях.

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области рассказывает, какие условия назначения жилищных субсидий.

Отмечается, что жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью уязвимым потребителям жилищно-коммунальных услуг – жильцам домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах), и назначается на следующие виды услуг:

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, оказываемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами;

покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах).

Список необходимых документов для назначения жилищной субсидии:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

справка внутренне перемещенного лица (в случае если субсидия назначается по фактическому месту жительства);

другие документы, предусмотренные действующим законодательством, по необходимости.

Условия назначения и порядок предоставления жилищных субсидий гражданам утверждены постановлением КМУ от 21.10.1995 №848.

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