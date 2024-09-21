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Это была часть дискуссии, – Радослав Сикорский о своем предложении «передать Крым под мандат ООН»

11:07, 21 сентября 2024
Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, а слова о Крыме были «гипотетической дискуссией среди экспертов».
Это была часть дискуссии, – Радослав Сикорский о своем предложении «передать Крым под мандат ООН»
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что его идея передать Крым под управление ООН для организации "честного референдума" возникла в рамках "гипотетической дискуссии".

Он подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины "в этом нет никаких сомнений и я неоднократно это подчеркивал". Об этом он заявил на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне, сообщает PAP.

Сикорский также напомнил, что Президент Владимир Зеленский не исключал возможности возвращения части территории Украины по дипломатическому пути.

"На конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record, где мы рассматривали, как реализовать предложения самого Президента Зеленского, о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", – добавил он.

Напомним, Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума.

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