Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП на основании личного рапорта или заявления военнослужащего.

Донецкий областной ТЦК и СП напомнил об особенностях замены военного билета.

Вопросы восстановления или замены военного билета регламентируются «Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава». Владельцы военного билета обязаны надежно хранить его, следить за своевременным и точным внесением в него изменений.

Повторно военный билет могут выдать в следующих условиях:

- непригодность военного билета для дальнейшего использования;

- уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;

- потеря или похищение военного билета;

- смена фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста).

Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста). Исключение действует только для сотрудников Службы безопасности и Службы внешней разведки.

К кому обращаться за восстановлением или заменой военного билета?

О потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно уведомить непосредственного командира по месту прохождения военной службы рапортом с объяснением причин потери военного билета и просьбой о его повторной выдаче.

Военнообязанные и резервисты обращаются сразу к начальнику ТЦК и СП по месту регистрации. В заявлении они также объясняют обставить потери документа.

Какие необходимые документы для повторной выдачи военного билета?

В случае смены фамилии, имени или отчества замена военного билета осуществляется на основании полученного нового паспорта гражданина Украины.

При утере военного билета, как отмечают в Минобороны, командир воинской части должен назначить служебное расследование. После его завершения собирается следующий пакет документов:

- заявление/рапорт, в котором указаны обстоятельства потери военного билета и просьба о его выдаче;

- паспорт;

- матовое фото 3х4 см без уголка;

- поврежденный документ или его остатки (при наличии);

- выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

Штраф за потерю военного билета

За умышленно испорченный или небрежно сохраненный военный билет, повлекший его утрату, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет административную ответственность. За такое нарушение ст. 211 КупАП предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). При повторном правонарушении в течение года или его совершении в особый период сумма штрафа составляет от 50 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

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