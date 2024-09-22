Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области 65-летний водитель предстал перед судом за попытку подкупа полиции

09:59, 22 сентября 2024
Мужчина высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды в размере 10 000 грн работникам полиции за непривлечение его к административной ответственности.
В Черкасской области 65-летний водитель предстал перед судом за попытку подкупа полиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области перед судом предстал 65-летний житель Ротмистровской ОТГ по факту предложения предоставления неправомерной выгоды полицейскому сектору реагирования патрульной полиции.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в начале февраля 2024 года на автодороге в направлении с. Николаевка Терновской ОТГ Черкасского района экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД.

В ходе проверки документов полицейскими установлено, что на правонарушителя постановлением суда в 2023 году наложено административное взыскание в виде штрафа с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год.

«Хотя это постановление суда вступило в законную силу и подлежит безусловному исполнению, однако водитель злостно его не выполнял, продолжая управлять принадлежащим ему автомобилем», - сообщили в прокуратуре.

Также там добавили, что в дальнейшем при составлении постановления о наложении административного взыскания, он высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды в размере 10 000 грн работникам полиции за непривлечение его к административной ответственности по ч. 4 ст. 126 КУоАП.

Приговором Смелянского горрайонного суда Черкасской области от 11 сентября обвиняемый признан виновным в совершении преступления и назначен наказание в виде штрафа в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета

Замороженный прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.

В отдельных судах нет канализации, люди должны ютиться в жару в коридорах, а бомбоубежища – в километре: делегаты съезда судей задались вопросом, чем занимается ГСА

Во время съезда судьи задались вопросом, эффективно ли работает ГСА, и почему съезд судей избирает членов ВСП и судей КСУ, но не имеет права избрать председателя Государственной судебной администрации.

Утвержден Порядок передачи дел Окружного административного суда города Киева в другие суды – текст

Дела ликвидированного ОАС города Киева едут в регионы, отказ суда от получения распределенного в установленном порядке судебного дела не допускается.

Высший совет правосудия отказал в защите судье, которая пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского

В Высшем совете правосудия пришли к выводу, что документальных доказательств наличия попыток незаконного воздействия на судью предоставлено не было.

Для судей предлагают ввести психологическую подготовку

В Офисе Президента финализирована стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео