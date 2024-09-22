Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині 65-річний водій постав перед судом за спробу підкупу поліції

09:59, 22 вересня 2024
Чоловік висловив пропозицію надання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 грн працівникам поліції за непритягнення його до адміністративної відповідальності.
На Черкащині 65-річний водій постав перед судом за спробу підкупу поліції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині перед судом постав 65-річний житель Ротмістрівської ОТГ за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди поліцейським сектору реагування  патрульної поліції.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, на початку лютого 2024 року на автодорозі в напрямку с. Миколаївка Тернівської ОТГ Черкаського району екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

У ході проведення перевірки документів поліцейськими встановлено, що на правопорушника постановою суду у 2023 році накладено адміністративне стягнення у виді штрафу із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 1 рік.

«Хоча ця постанова суду набрала законної сили та підлягає безумовному виконанню, проте водій злісно її не виконував, продовжуючи керувати належним йому автомобілем», - повідомили у прокуратурі.

Також там додали, що у подальшому під час складання постанови про накладення адміністративного стягнення, він висловив пропозицію надання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 грн працівникам поліції за непритягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 126 КУпАП.

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 11 вересня  обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.

В окремих судах немає каналізації, люди повинні тулитися в спеку в коридорах, а бомбосховища – за кілометр: делегати з’їзду суддів задалися питанням, чим займається ДСА

Під час з’їзду судді задалися питанням, чи ефективно працює ДСА, та чому з’їзд суддів обирає членів ВРП та суддів КСУ, але не має права обрати голову Державної судової адміністрації.

Затверджено Порядок передачі справ Окружного адміністративного суду міста Києва до інших судів – текст

Справи ліквідованого ОАС міста Києва їдуть в регіони, а відмова суду від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

Вища рада правосуддя відмовила у захисті судді, яка поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

У Вищій раді правосуддя дійшли висновку, що документальних доказів наявності спроб незаконного впливу на суддю надано не було.

Для суддів пропонують запровадити психологічну підготовку

В Офісі Президента фіналізували стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео