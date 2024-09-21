У Броварах держпідприємство через суд зобов'язали привести у готовність укриття

Під час перевірки органами ДСНС було виявлено, що приміщення не готові до експлуатації, перебувають у аварійному стані та не можуть забезпечити належний захист працівників підприємства і жителів міста.

На Київщині суд зобов’язав балансоутримувача привести захисні споруди цивільного захисту в належний технічний стан та підготувати їх до використання за призначенням, повідомила обласна прокуратура.

Встановлено, що у Броварах на балансі державного підприємства перебуває 5 захисних споруд цивільного захисту загальною площею 2174 кв м. Вони здатні одночасно розмістити 2870 людей для захисту від засобів масового ураження.

Водночас перевіркою органів ДСНС України встановлено, що приміщення не готові, знаходяться в аварійному стані і не можуть повноцінно використовуватися для укриття працівників підприємства та мешканців міста.

Балансоутримувачем об’єкта, незважаючи на воєнний стан у країні, не вжито жодних заходів щодо своєчасного приведення захисних споруд у стан готовності до використання.

У зв’язку з цим прокурори звернулися з позовом до суду.

Наразі судове рішення набрало законної сили. Вживаються заходи щодо невідкладного його виконання державним підприємством.

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