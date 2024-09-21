Дмитро Лубінець пояснив, хто може здійснювати перевірку військово-облікових документів

Омбудсман надав актуальні станом на зараз пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував роз'яснення змін до законодавства у питанні перевірки військово-облікових документів.

У картках нижче омбудсман надав пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів, які актуальні станом на зараз.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що як пояснюють у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, за зверненням ТЦК та СП органи та підрозділи, що входять до системи поліції, здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення.

Юристи пояснили, як оформляється адміністративне затримання; які строки адміністративного затримання; що робити у разі незаконного затримання ТЦК та СП.

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