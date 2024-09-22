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Які документи необхідні для призначення житлової субсидії — список

08:48, 22 вересня 2024
Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях.
Які документи необхідні для призначення житлової субсидії — список
Фото: tsn.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови призначення житлових субсидій.

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг — мешканцям домогосподарств, що проживають у житлових приміщеннях (будинках), і призначається на такі види послуг:

- абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

- управління багатоквартирним будинком;

- постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами;

- придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Перелік необхідних документів для призначення житлової субсидії:

- заява про призначення житлової субсидії;

- декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

- договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

- копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

- довідка про доходи (якщо в декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня в ПФУ та ДПС);

- довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо субсидія призначається за фактичним місцем проживання);

- інші документи, передбачені чинним законодавством, у разі потреби.

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