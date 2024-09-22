Какие документы необходимы для назначения жилищной субсидии — список

Право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях.

Фото: tsn.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения жилищных субсидий.

Жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью уязвимым потребителям жилищно-коммунальных услуг - жителям домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах), и назначается на следующие виды услуг:

- абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, оказываемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;

- управление многоквартирным зданием;

- снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами;

- Приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах).

Список необходимых документов для назначения жилищной субсидии:

- заявление о назначении жилищной субсидии;

- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

- договор найма (аренды) жилья (при наличии);

- копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГПС);

- справка внутренне перемещенного лица (в случае если субсидия назначается по фактическому месту жительства);

- другие документы, предусмотренные действующим законодательством, по необходимости.

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