В ГНС напомнили условия предоставления налоговой скидки по расходам на аренду жилья

Налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года фактически уплаченные им в течение отчетного налогового года суммы средств.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило условия предоставления налоговой скидки по расходам на аренду жилья.

Отмечается, что право плательщика налога на доходы физических лиц на налоговую скидку и основания ее начисления, а также перечень расходов, которые разрешено включить в налоговую скидку и ограничение права на начисление налоговой скидки, определены в ст.166 (далее – НКУ).

Так, налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, фактически уплаченные им в течение отчетного налогового года суммы средств, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком, имеющим статус внутренне перемещенного лица – п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 НКУ.

Налогоплательщик вправе воспользоваться указанным в п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 НКУ налоговой скидкой исключительно при условии, что он и/или члены его семьи первой ступени родства:

- не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины;

- не получают предусмотренные законодательством Украины бюджетные выплаты для покрытия расходов на проживание.

Размер такой скидки не может превышать (в расчете на календарный год) 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.