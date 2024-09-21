Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на почти 500 млрд грн на военные нужды

18 сентября Парламент принял в целом закон об изменениях в государственный бюджет на 2024 год.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Парламент 18 сентября принял в целом закон об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, которым увеличил расходы для Сил обороны на почти 500 млрд грн (законопроект 11417).

Источниками покрытия дополнительных расходов является осуществление ряда мер, а именно, по данным Минфина:

Увеличение доходов общего фонда государственного бюджета через перевыполнение плановых поступлений за январь – август 2024 года. Уменьшение расходов по обслуживанию и погашению госдолга; Увеличение плана размещений ОВГЗ; Сокращение ряда расходов в общем и специальном фондах госбюджета; Дополнительные налоговые меры через изменения в Налоговый кодекс.

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