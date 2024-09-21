Правительство установило возможности для реконструкции объектов «двойного назначения» под укрытие

Кабмин принял постановление о защитных сооружениях.

Источник фото: Ольга Иващук / Общественное Львов

Кабмин принял Постановление, призванное усилить гражданскую защиту в Украине.

Проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам использования защитных сооружений гражданской защиты», разработанный МВД и ГСЧС с целью реализации Закона Украины в сфере обеспечения гражданской защиты.

Как отмечается, реализация постановления позволит практически реализовать нормы Закона № 3441-IX от 8 ноября 2023 года и будет способствовать укреплению системы гражданской защиты в Украине.

Принятое постановление предусматривает:

улучшение защиты населения в мирное время и особый период за счет расширения возможностей создавать фонд защитных сооружений гражданской защиты органами государственной власти, местного самоуправления, бизнесом и другими организациями;

установление порядка размещения первичных (мобильных) укрытий на местности для защиты населения в местах массового скопления, а также обязательности их сертификации;

определение порядка включения в состав и исключение из фонда защитных сооружений гражданской защиты первичных (мобильных) укрытий;

определение возможности создания защитных сооружений гражданской защиты (сооружений двойного назначения) в имеющихся объектах различного назначения, отвечающих техническим и другим требованиям путем проведения технической инвентаризации;

возможности для реконструкции объектов разного назначения под защитные сооружения гражданской защиты (сооружения двойного назначения);

распространение положений соответствующего порядка на органы государственной власти, местного самоуправления, бизнес и другие организации с целью создания условий для обеспечения защиты собственных работников;

установление особенностей строительства защитных сооружений гражданской защиты (сооружений двойного назначения), принятых в эксплуатацию до 2023 года, с учетом вероятности технической невозможности или экономической нецелесообразности приведения их в соответствие с новыми строительными нормами (ДБН В.2.2-5:2023);

определение отдельных особенностей планирования и проведения комплексных, контрольных и внеплановых обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, предусмотренных ч.15 статьи 32 Кодекса гражданской защиты Украины.

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