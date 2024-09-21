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Уряд встановив можливості для реконструкції об'єктів «подвійного призначення» під укриття

10:48, 21 вересня 2024
Кабмін ухвалив постанову щодо захисних споруд.
Уряд встановив можливості для реконструкції об'єктів «подвійного призначення» під укриття
Джерело фото: Ольга Іващук / Суспільне Львів
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Кабмін ухвалив Постанову, яка покликана посилити цивільний захист в Україні.

Проєкт постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань використання захисних споруд цивільного захисту», який було розроблено МВС та ДСНС з метою реалізації Закону України у сфері забезпечення цивільного захисту.

Як зазначається, реалізація постанови дозволить практично реалізувати норми Закону України № 3441-IX від 8 листопада 2023 року та сприятиме зміцненню системи цивільного захисту в Україні.

Ухвалена постанова передбачає:

  • покращення захисту населення у мирний час та в особливий період за рахунок розширення можливостей створювати фонд захисних споруд цивільного захисту органами державної влади, місцевого самоврядування, бізнесом та іншими організаціями;
  • встановлення порядку розміщення первинних (мобільних) укриттів на місцевості з метою захисту населення у місцях масового скупчення, а також обов’язковості їх сертифікації;
  • визначення порядку включення до складу та виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту первинних (мобільних) укриттів;
  • визначення можливості створення захисних споруд цивільного захисту (споруд подвійного призначення) в наявних об’єктах різного призначення, які відповідають технічним та іншим вимогам, шляхом проведення технічної інвентаризації;
  • можливості для реконструкції об’єктів різного призначення під захисні споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення);
  • поширення положень відповідного порядку на органи державної влади, місцевого самоврядування, бізнес та інші організації з метою створення умов для забезпечення ними захисту власних працівників;
  • встановлення особливостей будівництва захисних споруд цивільного захисту (споруд подвійного призначення), що прийняті в експлуатацію до 2023 року, з урахуванням вірогідності технічної неможливості або економічної недоцільності приведення їх у відповідність до нових будівельних норм (ДБН В.2.2-5:2023);
  • визначення окремих особливостей планування та проведення комплексних, контрольних та позапланових обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які передбачені ч.15 статті 32 Кодексу цивільного захисту України.

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