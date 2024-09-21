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В Україні змінили правила реєстрації торговельних марок та адаптували їх до вимог ЄС

10:30, 21 вересня 2024
Нові правила адаптовані до регламентів ЄС та враховують міжнародні та євроінтеграційні зобов’язання України.
В Україні змінили правила реєстрації торговельних марок та адаптували їх до вимог ЄС
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Міністерство економіки адаптувало до вимог Європейського Союзу правила складання, подання заявки, проведення експертизи та міжнародної реєстрації торговельних марок. Відповідний наказ Мінекономіки затвердило 6 серпня 2024 року, він набув чинності 18 вересня.

Як пояснюється, нові правила адаптовані до регламентів ЄС та враховують міжнародні та євроінтеграційні зобов’язання України.

«Прийняття нових Правил реєстрації торговельних марок — це важливий крок до модернізації законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності в Україні. Оновлення регламентів наближає нас до європейських стандартів. Це відкриває нові можливості для українських виробників на міжнародних ринках. Особливо важливим є впровадження електронної системи подання заявок, що спрощує та прискорює процес реєстрації. Ці зміни допоможуть українським підприємцям не тільки закріпити свої позиції на внутрішньому ринку, а й ефективно виходити на міжнародні ринки, захищаючи свої бренди на глобальному рівні», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Що змінюють нові Правила реєстрації 

Правила  регламентують:

  • хто має право подати заявку; 
  • перелік документів для заявника;
  • процедури подання міжнародних торговельних марок за Мадридською системою реєстрації;
  • особливості проведення експертизи заявок, поданих за національною та міжнародною процедурами.

Правила також:

  • врегульовують питання подання електронних заявок та проведення їх експертизи;
  • передбачають реєстрацію таких видів торговельних марок — звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні, а також особливості реєстрації  кольору та комбінації кольорів;
  • визначають  порядок перевірки факту застосування щодо заявника або держави заявника санкцій, а також правові наслідки застосованих санкцій.

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