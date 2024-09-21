В Україні змінили правила реєстрації торговельних марок та адаптували їх до вимог ЄС

Міністерство економіки адаптувало до вимог Європейського Союзу правила складання, подання заявки, проведення експертизи та міжнародної реєстрації торговельних марок. Відповідний наказ Мінекономіки затвердило 6 серпня 2024 року, він набув чинності 18 вересня.
Як пояснюється, нові правила адаптовані до регламентів ЄС та враховують міжнародні та євроінтеграційні зобов’язання України.
«Прийняття нових Правил реєстрації торговельних марок — це важливий крок до модернізації законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності в Україні. Оновлення регламентів наближає нас до європейських стандартів. Це відкриває нові можливості для українських виробників на міжнародних ринках. Особливо важливим є впровадження електронної системи подання заявок, що спрощує та прискорює процес реєстрації. Ці зміни допоможуть українським підприємцям не тільки закріпити свої позиції на внутрішньому ринку, а й ефективно виходити на міжнародні ринки, захищаючи свої бренди на глобальному рівні», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.
Що змінюють нові Правила реєстрації
Правила регламентують:
Правила також:
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