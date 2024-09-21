В Україні змінили правила реєстрації торговельних марок та адаптували їх до вимог ЄС

Нові правила адаптовані до регламентів ЄС та враховують міжнародні та євроінтеграційні зобов’язання України.

Міністерство економіки адаптувало до вимог Європейського Союзу правила складання, подання заявки, проведення експертизи та міжнародної реєстрації торговельних марок. Відповідний наказ Мінекономіки затвердило 6 серпня 2024 року, він набув чинності 18 вересня.

Як пояснюється, нові правила адаптовані до регламентів ЄС та враховують міжнародні та євроінтеграційні зобов’язання України.

«Прийняття нових Правил реєстрації торговельних марок — це важливий крок до модернізації законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності в Україні. Оновлення регламентів наближає нас до європейських стандартів. Це відкриває нові можливості для українських виробників на міжнародних ринках. Особливо важливим є впровадження електронної системи подання заявок, що спрощує та прискорює процес реєстрації. Ці зміни допоможуть українським підприємцям не тільки закріпити свої позиції на внутрішньому ринку, а й ефективно виходити на міжнародні ринки, захищаючи свої бренди на глобальному рівні», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Що змінюють нові Правила реєстрації

Правила регламентують:

хто має право подати заявку;

перелік документів для заявника;

процедури подання міжнародних торговельних марок за Мадридською системою реєстрації;

особливості проведення експертизи заявок, поданих за національною та міжнародною процедурами.

Правила також:

врегульовують питання подання електронних заявок та проведення їх експертизи;

передбачають реєстрацію таких видів торговельних марок — звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні, а також особливості реєстрації кольору та комбінації кольорів;

визначають порядок перевірки факту застосування щодо заявника або держави заявника санкцій, а також правові наслідки застосованих санкцій.

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