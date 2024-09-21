В Україні вперше зареєстрували спорткар Lotus Emira – у МВС показали, як він виглядає

До цього в Україні не було зареєстровано жодного авто такої моделі.

Джерело ілюстративного зображення:MrWalkr / Вікіпедія

В сервісному центрі МВС Харківщини провели першу реєстрацію автомобіля Lotus Emira.

Як розповіли у Головному сервісному центрі МВС, ця реєстрація стала таким собі челенджом для адміністраторів, адже до цього в Україні не було зареєстровано жодного авто такої моделі.

«Але сьогодні транспортний засіб було внесено до Єдиного державного реєстру і власник отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», - зазначають у МВС.

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