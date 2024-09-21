Україна посіла пʼяте місце у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг

За рейтингом Оnline services Index Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те.

Україна увірвалася в пʼятірку країн у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Про це повідомили у Мінцифри за даними дослідження E-Government Development Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.

Таким чином, за час роботи Мінцифри Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом Оnline services Index.

Окрім того, Україна посіла перше місце за показником E-Participation – він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи.

«Цифровізація вже стала невідʼємною частиною життя українців — у застосунку Дія вже 20,9 мільйона користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі Дія майже 6 мільйонів людей отримують більш ніж 120 прозорих послуг», - наголошують у Мінцифри та зазначають, що досвід України в цифровізації державного сектору в кризових ситуаціях є унікальним та важливим для всього світу.

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