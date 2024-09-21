До Сил оборони щомісяця долучаються близько 6500 добровольців – Міноборони

В Міноборони зазначили, що в середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців.

Джерело фото: mil.gov.ua

Щомісяця до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців. Про це повідомив уповноважений представник МОУ з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

«Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців», – сказав він.

Представник МОУ зазначив, що це ті, хто звертається чи безпосередньо до військових частин або через рекрутингові центри, чи використовуючи онлайн-платформи, які були зроблені з партнерами трохи менше року назад.

Також він наголосив, що в Україні відкрито понад 10 тисяч вакансій у Силах оборони, включно з позиціями кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА та медиків. Рекрутуватися можна до будь-яких підрозділів: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та Держприкордонслужби.

За його словами, вже понад 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі рекрутингових центрів. Усі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.

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