Практика судов
  1. В Украине

К Силам обороны ежемесячно присоединяются около 6500 добровольцев – Минобороны

09:35, 21 сентября 2024
В Минобороны отметили, что в среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев.
К Силам обороны ежемесячно присоединяются около 6500 добровольцев – Минобороны
Источник фото: mil.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежемесячно к Силам обороны Украины присоединяются в среднем 6 500 добровольцев. Об этом сообщил уполномоченный представитель МОУ по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

«Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев», – сказал он.

Представитель МОУ отметил, что это те, кто обращается или непосредственно в воинские части или через рекрутинговые центры, или используя онлайн-платформы, которые были сделаны с партнерами чуть меньше года назад.

Также он подчеркнул, что в Украине открыто более 10 тысяч вакансий в Силах обороны, включая позиции поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА и медиков. Рекрутироваться можно в любые подразделения: ВСУ, Нацгвардию, СБУ и Госпогранслужбу.

По его словам, уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть рекрутинговых центров. Все они получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, прошедших специальное обучение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая стратегия судебной реформы: что власть планирует сделать с правосудием до 2029 года

Реформа Верховного Суда и Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия и ослабление Совета судей, оптимизация ГСА, съезды судей в режиме online, создание новых судов и ликвидация Школы судей.

Члены Высшего совета правосудия хотят работать и по истечении срока своих полномочий – до момента пока не изберут новых членов ВСП

В ВСП говорят о необходимости обеспечения институциональной непрерывности работы Высшего совета правосудия.

В конкурсе на вакантную должность члена ВККС примут участие 26 кандидатов

Среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС, судьи апелляционных и местных судов.

У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

Украине не нужно будет возвращать «кредит» 35 млрд евро от Еврокомиссии, который предоставляется за счет замороженных активов рф – Минфин

Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області