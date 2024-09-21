К Силам обороны ежемесячно присоединяются около 6500 добровольцев – Минобороны

В Минобороны отметили, что в среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев.

Источник фото: mil.gov.ua

Ежемесячно к Силам обороны Украины присоединяются в среднем 6 500 добровольцев. Об этом сообщил уполномоченный представитель МОУ по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

«Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев», – сказал он.

Представитель МОУ отметил, что это те, кто обращается или непосредственно в воинские части или через рекрутинговые центры, или используя онлайн-платформы, которые были сделаны с партнерами чуть меньше года назад.

Также он подчеркнул, что в Украине открыто более 10 тысяч вакансий в Силах обороны, включая позиции поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА и медиков. Рекрутироваться можно в любые подразделения: ВСУ, Нацгвардию, СБУ и Госпогранслужбу.

По его словам, уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть рекрутинговых центров. Все они получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, прошедших специальное обучение.

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