У селі Дідовичі у напрямку Києва камера автофіксації порушень за пів року «заробила» понад 18 млн грн

Вона принесла в бюджет понад 18 839 888 грн.

За пів року камера автоматичної фіксації правопорушень у селі Дідовичі у напрямку Києва «заробила» понад 18 млн грн. Як пишуть у Центрі транспортних стратегій, про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Найрезультативніша – на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). З 1 січня по 31 серпня 2024 року вона "заробила" понад 18 839 888 грн на штафах за перевищення швидкості», - йдеться в повідомленні.

Камера автоматичної фіксації правопорушень на трасі M-30 на ділянці з Вінниці до Хмельницького зафіксувала 65 228 штрафів на суму 16 412 980 грн, а камера на трасі М-09 Тернопіль – Рава-Руська зафіксувала 67 222 правопорушення, за якими виписано адміністративні ухвали на суму 14 581 560 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.