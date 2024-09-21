На Київщині в результаті ДТП автівку відкинуло на маршрутку, фото

В результаті зіткнення авто Hyundai відкинуло на припаркований маршрутний автобус.

На Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. В місті Бровари 20 вересня, як повідомили у поліції за попередньою інформацією, 45-річна водійка авто марки Opel не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з автомобілем Hyundai, який рухався головною дорогою.

«В результаті зіткнення авто Hyundai відкинуло на припаркований маршрутний автобус», - зазначили у поліції.

На щастя, обійшлося без потерпілих.

Зазначається, що на водійку автомобіля Opel правоохоронці склали адмінматеріал (ст. 124 Кодексу про адміністративні правопорушення).

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