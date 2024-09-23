Офіс Генерального прокурора отримав доступ до системи Аркан

Офіс Генпрокурора зможе отримувати дані про людей, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України.

Генеральний прокурор 12 вересня 2024 року своїм наказом запровадив у постійну експлуатацію в Офісі Генпрокурора автоматизовану систему «Робоче місце користувача» інтегровану с міжвідомчою інформаційно-комунікаційною системою щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (відома також як система «Аркан»).

Зазначимо, що адміністратором та оператором системи «Аркан» є Державна прикордонна служба України.

Доступ до інформації системи «Аркан» буде надаватися не всім працівникам Офісу Генпрокурора, а лише на підставі письмової заявки керівника самостійного структурного підрозділу, погодженої першим заступником чи заступником Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків та затвердженої Генеральним прокурором або виконувачем його обов’язків.

Така заявка разом із кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа кваліфікованого електронного підпису працівника та його зобов’язанням щодо нерозголошення персональних даних надсилається до відповідального підрозділу.

У разі виявлення випадків несанкціонованого доступу до інформації, несанкціонованих дій із системою «Аркан» або інформацією, блокування доступу, втрати чи компрометації кваліфікованого сертифіката електронного підпису або пароля користувач зобов’язаний негайно повідомити безпосереднього керівника та відповідальний підрозділ чи головних адміністраторів системи «Аркан».

З текстом Порядку надання працівникам Офісу Генерального прокурора доступу до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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