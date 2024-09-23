Офис Генерального прокурора получил доступ к системе Аркан

Офис Генпрокурора сможет получать данные о людях, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины.

Генеральный прокурор 12 сентября 2024 года своим приказом ввел в постоянную эксплуатацию в Офисе Генпрокурора автоматизированную систему «Рабочее место пользователя» интегрированную с межведомственной информационно-коммуникационной системой контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины (известной также как система «Аркан»).

Отметим, что администратором и оператором системы «Аркан» является Государственная пограничная служба Украины.

Доступ к информации системы «Аркан» будет предоставляться не всем работникам Офиса Генпрокурора, а только на основании письменной заявки руководителя самостоятельного структурного подразделения, согласованной с первым заместителем или заместителем Генерального прокурора согласно распределению обязанностей и утвержденного Генеральным прокурором или исполняющим его обязанности.

Такая заявка вместе с квалифицированным сертификатом открытого ключа квалифицированной электронной подписи работника и его обязательством по неразглашению персональных данных направляется в ответственное подразделение.

В случае выявления случаев несанкционированного доступа к информации, несанкционированных действий с системой «Аркан» или информацией, блокировки доступа, потери или компрометации квалифицированного сертификата электронной подписи или пароля, пользователь обязан немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и ответственному подразделению или главным администраторам системы «Аркан».

С текстом Порядка предоставления работникам Офиса Генерального прокурора доступа к интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины, можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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