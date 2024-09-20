То, что все ждали годами – УЗ запускает Wi-Fi в скоростных поездах

Укрзализныця сообщила о запуске Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ в настоящее время оборудованы системами доступа к интернету.
«Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов теперь имеют доступ к интернету через Wi-Fi. Это была одна из приоритетных задач, ведь в сегодняшних реалиях важно оставаться онлайн», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
В пресс-службе отметили, что пока идет исследовательская эксплуатация, доступ к Wi-Fi будет оставаться бесплатным для пассажиров.
Как подключиться:
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