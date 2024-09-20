Те, що всі чекали роками, – УЗ запускає Wi-Fi у швидкісних поїздах

Укрзалізниця повідомила про запуск Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ наразі обладнані системами доступу до інтернету.
«Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
В пресслужбі зазначили, що поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.
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