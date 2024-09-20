Те, що всі чекали роками, – УЗ запускає Wi-Fi у швидкісних поїздах

Укрзалізниця запустила інтернет у поїздах, поки що безкоштовний.

Укрзалізниця повідомила про запуск Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ наразі обладнані системами доступу до інтернету.

«Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

В пресслужбі зазначили, що поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Як підключитися:

Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.

Після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

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