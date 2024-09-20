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В Україні запустять спецреєстр, щоб фіксувати усі випадки неправомірної відмови в наданні інформації на адвокатські запити

19:26, 20 вересня 2024
В Україні з’явиться реєстр адміністративних проваджень за скаргами адвокатів.
В Україні запустять спецреєстр, щоб фіксувати усі випадки неправомірної відмови в наданні інформації на адвокатські запити
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В Україні всі випадки неправомірної відмови в наданні інформації на адвокатські запити, запити КДКА, їх палат або членів планують фіксувати в Реєстрі заяв (звернень) про адміністративне правопорушення. Як пишуть у НААУ, про це під час засідання Ради адвокатів України повідомив заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій.

В асоціації зауважили, що відповідне технічне завдання вже передане для реалізації IT-службі.

Як зазначається, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є адміністративним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена ст. 212-3 (Порушення права на інформацію та права на звернення) КУпАП.

За словами заступника голови НААУ, РАУ, доступ до реєстру заяв про такі адміністративні правопорушення планується надати усім радам адвокатів регіонів, які відслідковуватимуть усі скарги, порушників, судові справи тощо. А база даних має стати в нагоді тим головам та членам рад, що уповноважені складати протоколи про правопорушення.

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