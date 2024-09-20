З 22 вересня адвокати зможуть самостійно сформувати витяг з ЄРАУ в особистому кабінеті

Витяг міститиме QR-код, за допомогою якого можна буде верифікувати дані.

Джерело фото: НААУ

Адвокати зможуть самостійно формувати витяги з Єдиного реєстру адвокатів України через особистий електронний кабінет на сайті Національної асоціації адвокатів України з 22 вересня.

Як повідомили у НААУ, відповідні зміни були внесені до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням від 22.08.2022, під час засідання Ради адвокатів України.

Технічні роботи, необхідні для реалізації такої можливості, планується реалізувати уже 21 вересня у період між 10:00 та 20:00. У звʼязку із цим можливі перебої у роботі особистих кабінетів адвокатів.

Відповідно до ст. 17 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» інформація, внесена до ЄРАУ, є відкритою на сайті НААУ. Рада адвокатів України і ради адвокатів регіонів надають витяги з ЄРАУ за зверненням адвоката або іншої особи.

Витяг з ЄРАУ посвідчуватиметься відцифрованим підписом голови НААУ, Ради адвокатів України і печаткою НААУ «Для витягу з Єдиного реєстру адвокатів». Такий витяг є юридично значимим, тож його можна буде використовувати для надання за запитами правоохоронних, податкових органів та інших запитувачів.

Витяг також міститиме QR-код, за допомогою якого можна верифікувати дані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.