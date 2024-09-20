С 22 сентября адвокаты смогут самостоятельно сформировать выписку из ЕРАУ в личном кабинете

Выписка будет содержать QR-код, с помощью которого можно будет верифицировать данные.

Источник фото: НААУ

Адвокаты смогут самостоятельно формировать выписки из Единого реестра адвокатов Украины через личный электронный кабинет на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины с 22 сентября.

Как сообщили в НААУ, соответствующие изменения были внесены в Порядок ведения Единого реестра адвокатов Украины, утвержденного решением от 22.08.2022, во время заседания Совета адвокатов Украины.

Технические работы, необходимые для реализации такой возможности, планируется реализовать уже 21 сентября в период между 10:00 и 20:00. В связи с этим возможны перебои в работе личных кабинетов адвокатов.

Согласно ст. 17 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» информация, внесенная в ЕРАУ, является открытой на сайте НААУ. Совет адвокатов Украины и совет адвокатов регионов предоставляют выписки из ЕРАУ по обращению адвоката или другого лица.

Выписка из ЕРАУ будет удостоверяться отцифрованной подписью председателя НААУ, Совета адвокатов Украины и печатью НААУ «Для выписки из Единого реестра адвокатов». Такая выписка является юридически значимой, поэтому ее можно будет использовать для предоставления по запросам правоохранительных, налоговых органов и других запросчиков.

Выписка также будет содержать QR-код, с помощью которого можно верифицировать данные.

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