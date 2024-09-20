Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2025 год

Народные депутаты и комитеты должны сформировать предложения к проекту Госбюджета-2025 и подать их в профильный Комитет.

Источник фото: mof.gov.ua

Министр финансов Сергей Марченко 20 сентября представил проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2025 год» народным депутатам. Это третий бюджет, что готовится во время полномасштабного вторжения.

«Возвращаемся к среднесрочному бюджетному планированию. И этот проект подготовлен уже на основе Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Это наше обязательство в соответствии с программой с МВФ, которое мы выполнили», - отметили в Минфине и добавили, что все ключевые параметры бюджета согласованы с представителями Фонда в рамках недавней работы технической миссии, которую Украина успешно прошла.

Макропоказники

Прогноз макропоказників на 2025 рік, що був закладений в проект бюджету, передбачає:

зростання реального ВВП на 2,7%;

на 2,7%; індекс споживчих цін – 9,5%;

– 9,5%; середньомісячна заробітна плата – 24 389 гривень.

Доходи загального фонду держбюджету

Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2 трлн 7 млрд гривень, що на 411 млрд грн більше ніж цього року.

Доходи визначені на чинній податковій базі з урахуванням прийнятого у І читанні Верховною Радою України проекту змін до Податкового кодексу України.

Основні джерела доходів

У наступному році ми плануємо зростання надходжень за усіма основними податками. Зокрема:

ПДВ з ввезених товарів – 594 млрд грн (+95 млрд до плану цього року);

ПДФО – 354 млрд грн (+150 млрд);

ПДВ з вироблених товарів – 318 млрд грн (+29 млрд);

податок на прибуток – 206 млрд грн (+22 млрд);

акцизний податок з вироблених товарів – 132 млрд грн (+34 млрд);

акцизний податок з ввезених товарів – 115 млрд грн (+20 млрд гривень).

Видатки

Видатки загального фонду держбюджету плануються в обсязі 3 трлн 644 млрд грн, що більше показника цього року на 535 млрд гривень.

У проекті держбюджету передбачено:

Ресурс на безпеку і оборону:

Загальний ресурс на національну безпеку та оборону у 2025 році - 2 трлн 223 млрд грн (близько 26% ВВП), що на 530 млрд гривень більше плану цього року та на 46 млрд грн більше плану 2024 року з урахуванням змін до держбюджету, прийнятих 18 вересня Верховною Радою України.

Зокрема:

- на грошове забезпечення військовослужбовцям - 1 трильйон 158 млрд грн.

- на створення і закупівлю озброєння та військової техніки – 737 млрд грн.

Майже 55 млрд грн - на розвиток оборонно-промислового комплексу. Крім того, 47 млрд гривень планується виділити на розробку та закупівлю БПЛА.

Ресурс – кошти військового ПДФО.

Соціальний захист та пенсійне забезпечення (близько 420 млрд гривень)

У бюджеті враховано такі напрями соціальних програм:

238 млрд гривень – забезпечення виплати пенсій;

Пенсії для понад 10 млн українських пенсіонерів будуть перераховано вчасно і в повному обсязі. Крім того, у березні 2025 року вони будуть проіндексовані.

128 млрд грн - на соціальні допомоги, які отримають понад 4,5 млн осіб;

Пріоритети: програми підтримки осіб з інвалідністю, зокрема протезування - враховано 100% потреби, заходи з підтримки дітей та сімей з дітьми - 3,8 млрд грн.

Підтримка ветеранів війни (5,6 млрд грн)

В наступному році для підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб буде забезпечено:

3 млрд грн - діяльність фахівців із супроводу;

1,7 млрд грн – психологічну та фізичну реабілітацію, професійну адаптацію;

940 млн гривень – заходи з зубопротезування та біологічне батьківство і материнство.

Охорона здоров’я (211 млрд грн)

Зокрема:

175 млрд гривень – для реалізації програми медичних гарантій;

12 млрд гривень – на централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів;

Пріоритети: створення єдиного медичного простору шляхом долучення до ПМГ усіх державних закладів охорони здоров’я, повне забезпечення потреби в донорській крові та компонентах крові, забезпечення житлом медичних працівників у сільській місцевості, забезпечення безоплатності послуг для пацієнтів за ПМГ.

Освіта (175 млрд грн)

З них на:

103 млрд грн – оплату праці вчителів;

28 млрд грн – підготовку студентів та надання грантів для здобуття вищої освіти;

3 млрд грн – здорове харчування учнів початкових класів (більше 1 млн дітей);

Пріоритети: облаштування безпечних і якісних умов навчання, ефективність розподілу освітньої субвенції після верифікації учнів.

Культура та медіапростір (майже 10 млрд грн);

Цифрова трансформація (4 млрд грн);

Наука (14 млрд грн);

Спорт (5,6 млрд грн);

У Мінфіні підкреслюють, що зазначені видатки не включають капітальні інвестиції (за різними напрямами, у тому числі у сфері енергетики, транспорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо), які передбачені окремо в рамках реалізації публічних інвестиційних проектів PIM (Public Investment Management).

Фінансування публічних інвестиційних проектів (PIM)

У 2024 році Уряд України розпочав реформу управління публічними інвестиціями (PIM).

Це комплексна реформа, яка включає зміну в підходах до відбору проектів, у які буде інвестувати держава. Враховуючи значну потребу України у відновленні, відбудові, PIM допоможе зібрати всі проекти та визначити пріоритетні напрями економіки для інвестицій. Це полегшить визначення найбільш актуальних проектів та спростить роботу з донорами у залученні коштів на відбудову.

Також з цією метою Уряд України розробляє цілісну ІТ-екосистему, яка забезпечить оптимальний процес прийняття рішень на основі стратегічних пріоритетів і потреб країни. Цей інструмент посилить прозорість роботи Уряду у залученні інвестицій.

Кожен проект оцінюватиметься з точки зору його впливу на економіку України, наприклад, внесок у ВВП, рівень охоплення населення, а також ступінь готовності проекту до реалізації.

Реформа впроваджується з урахуванням потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові, а також рекомендацій Світового банку, МВФ та кращих європейських практик.

Це, зокрема, проекти з відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури, водопостачання, закупівлі медичного обладнання тощо. Пріоритетними напрямами на 2025 рік є сфери охорони здоров’я, освіти, транспорту та енергетики.

У 2025 році буде реалізовано нову модель управління публічними інвестиційними проектами. Загальний ресурс державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів складе 156,1 млрд гривень, а також фінансування під державні гарантії на підставі міжнародних договорів – 115 млрд гривень.

Відновлення, підтримка бізнесу

На підтримку бізнесу передбачено близько 25 млрд грн, зокрема на: програму 5-7-9, гранти бізнесу, компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, гуманітарне розмінування.

Ресурс місцевих бюджетів (341 млрд грн), що на 52 млрд грн більше за 2024 рік.

Для компенсації втрат місцевих бюджетів, в тому числі через перенаправлення ПДФО з військових, в бюджеті передбачено більше 51 млрд гривень.

Також передбачено 12,2 млрд грн субвенції на компенсацію різниці в тарифах з теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Потреба у міжнародному фінансуванні

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році — 38,4 млрд доларів США. Розрахунки було узгоджено з експертами МВФ під час місії Фонду у вересні цього року.

Ці кошти планують залучити від ЄС, МВФ, країн Великої сімки. Важливим є рішення країн G7 – щодо виділення Україні 50 млрд доларів США, забезпечених майбутніми доходами від арештованих резервів центробанку рф.

Триває робота над тим, щоб Україна могла отримати фінансування вже з перших днів 2025 року. Відтак, партнерам чітко прокомунікували пріоритетні умови. По-перше, грантова форма цих коштів, щоб не збільшувати боргове навантаження. Також можливість їх використання на всі пріоритетні видатки, зокрема зброю. І, по-третє, фінансування має бути безумовним.

Зазначені 50 млрд доларів США – це перший транш з усіх заморожених російських активів у країнах G7 та ЄС. Прив’язка фінансової допомоги Україні до активів рф означає, що Україна зрушила ситуацію з активами.

Прогноз фінансування державного бюджету на 2025 рік передбачає зниження дефіциту до 19,4 % ВВП (2024 р(план) – 20,6% ВВП, 2024 (план зі змінами) – 24,1% ВВП). Що відповідає розрахункам міжнародних партнерів.

Обсяг держборгу до ВВП у 2025 році скоротиться зі 100,5% ВВП до 97,0% ВВП. А в номінальному вираженні становитиме 8,2 трлн грн.

Державні запозичення плануються в обсязі 2 трильйони 238 млрд грн, в тому числі внутрішні – 579,2 млрд гривень.

Погашення державного боргу - 691 млрд грн, його обслуговування - 481 млрд гривень.

Надалі народні депутати України та профільні комітети мають сформувати пропозиції до проекту Держбюджету-2025 і подати їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

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