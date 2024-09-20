Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2025 год

Министр финансов Сергей Марченко 20 сентября представил проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2025 год» народным депутатам. Это третий бюджет, что готовится во время полномасштабного вторжения.
«Возвращаемся к среднесрочному бюджетному планированию. И этот проект подготовлен уже на основе Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Это наше обязательство в соответствии с программой с МВФ, которое мы выполнили», - отметили в Минфине и добавили, что все ключевые параметры бюджета согласованы с представителями Фонда в рамках недавней работы технической миссии, которую Украина успешно прошла.
Макропоказники
Прогноз макропоказників на 2025 рік, що був закладений в проект бюджету, передбачає:
Доходи загального фонду держбюджету
Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2 трлн 7 млрд гривень, що на 411 млрд грн більше ніж цього року.
Доходи визначені на чинній податковій базі з урахуванням прийнятого у І читанні Верховною Радою України проекту змін до Податкового кодексу України.
Основні джерела доходів
У наступному році ми плануємо зростання надходжень за усіма основними податками. Зокрема:
Видатки
Видатки загального фонду держбюджету плануються в обсязі 3 трлн 644 млрд грн, що більше показника цього року на 535 млрд гривень.
У проекті держбюджету передбачено:
Загальний ресурс на національну безпеку та оборону у 2025 році - 2 трлн 223 млрд грн (близько 26% ВВП), що на 530 млрд гривень більше плану цього року та на 46 млрд грн більше плану 2024 року з урахуванням змін до держбюджету, прийнятих 18 вересня Верховною Радою України.
Зокрема:
- на грошове забезпечення військовослужбовцям - 1 трильйон 158 млрд грн.
- на створення і закупівлю озброєння та військової техніки – 737 млрд грн.
Майже 55 млрд грн - на розвиток оборонно-промислового комплексу. Крім того, 47 млрд гривень планується виділити на розробку та закупівлю БПЛА.
Ресурс – кошти військового ПДФО.
Соціальний захист та пенсійне забезпечення (близько 420 млрд гривень)
У бюджеті враховано такі напрями соціальних програм:
Пенсії для понад 10 млн українських пенсіонерів будуть перераховано вчасно і в повному обсязі. Крім того, у березні 2025 року вони будуть проіндексовані.
Пріоритети: програми підтримки осіб з інвалідністю, зокрема протезування - враховано 100% потреби, заходи з підтримки дітей та сімей з дітьми - 3,8 млрд грн.
Підтримка ветеранів війни (5,6 млрд грн)
В наступному році для підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб буде забезпечено:
Зокрема:
Пріоритети: створення єдиного медичного простору шляхом долучення до ПМГ усіх державних закладів охорони здоров’я, повне забезпечення потреби в донорській крові та компонентах крові, забезпечення житлом медичних працівників у сільській місцевості, забезпечення безоплатності послуг для пацієнтів за ПМГ.
Освіта (175 млрд грн)
З них на:
Пріоритети: облаштування безпечних і якісних умов навчання, ефективність розподілу освітньої субвенції після верифікації учнів.
У Мінфіні підкреслюють, що зазначені видатки не включають капітальні інвестиції (за різними напрямами, у тому числі у сфері енергетики, транспорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо), які передбачені окремо в рамках реалізації публічних інвестиційних проектів PIM (Public Investment Management).
Фінансування публічних інвестиційних проектів (PIM)
У 2024 році Уряд України розпочав реформу управління публічними інвестиціями (PIM).
Це комплексна реформа, яка включає зміну в підходах до відбору проектів, у які буде інвестувати держава. Враховуючи значну потребу України у відновленні, відбудові, PIM допоможе зібрати всі проекти та визначити пріоритетні напрями економіки для інвестицій. Це полегшить визначення найбільш актуальних проектів та спростить роботу з донорами у залученні коштів на відбудову.
Також з цією метою Уряд України розробляє цілісну ІТ-екосистему, яка забезпечить оптимальний процес прийняття рішень на основі стратегічних пріоритетів і потреб країни. Цей інструмент посилить прозорість роботи Уряду у залученні інвестицій.
Кожен проект оцінюватиметься з точки зору його впливу на економіку України, наприклад, внесок у ВВП, рівень охоплення населення, а також ступінь готовності проекту до реалізації.
Реформа впроваджується з урахуванням потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові, а також рекомендацій Світового банку, МВФ та кращих європейських практик.
Це, зокрема, проекти з відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури, водопостачання, закупівлі медичного обладнання тощо. Пріоритетними напрямами на 2025 рік є сфери охорони здоров’я, освіти, транспорту та енергетики.
У 2025 році буде реалізовано нову модель управління публічними інвестиційними проектами. Загальний ресурс державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів складе 156,1 млрд гривень, а також фінансування під державні гарантії на підставі міжнародних договорів – 115 млрд гривень.
Відновлення, підтримка бізнесу
На підтримку бізнесу передбачено близько 25 млрд грн, зокрема на: програму 5-7-9, гранти бізнесу, компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, гуманітарне розмінування.
Ресурс місцевих бюджетів (341 млрд грн), що на 52 млрд грн більше за 2024 рік.
Для компенсації втрат місцевих бюджетів, в тому числі через перенаправлення ПДФО з військових, в бюджеті передбачено більше 51 млрд гривень.
Також передбачено 12,2 млрд грн субвенції на компенсацію різниці в тарифах з теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
Потреба у міжнародному фінансуванні
Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році — 38,4 млрд доларів США. Розрахунки було узгоджено з експертами МВФ під час місії Фонду у вересні цього року.
Ці кошти планують залучити від ЄС, МВФ, країн Великої сімки. Важливим є рішення країн G7 – щодо виділення Україні 50 млрд доларів США, забезпечених майбутніми доходами від арештованих резервів центробанку рф.
Триває робота над тим, щоб Україна могла отримати фінансування вже з перших днів 2025 року. Відтак, партнерам чітко прокомунікували пріоритетні умови. По-перше, грантова форма цих коштів, щоб не збільшувати боргове навантаження. Також можливість їх використання на всі пріоритетні видатки, зокрема зброю. І, по-третє, фінансування має бути безумовним.
Зазначені 50 млрд доларів США – це перший транш з усіх заморожених російських активів у країнах G7 та ЄС. Прив’язка фінансової допомоги Україні до активів рф означає, що Україна зрушила ситуацію з активами.
Прогноз фінансування державного бюджету на 2025 рік передбачає зниження дефіциту до 19,4 % ВВП (2024 р(план) – 20,6% ВВП, 2024 (план зі змінами) – 24,1% ВВП). Що відповідає розрахункам міжнародних партнерів.
Обсяг держборгу до ВВП у 2025 році скоротиться зі 100,5% ВВП до 97,0% ВВП. А в номінальному вираженні становитиме 8,2 трлн грн.
Державні запозичення плануються в обсязі 2 трильйони 238 млрд грн, в тому числі внутрішні – 579,2 млрд гривень.
Погашення державного боргу - 691 млрд грн, його обслуговування - 481 млрд гривень.
Надалі народні депутати України та профільні комітети мають сформувати пропозиції до проекту Держбюджету-2025 і подати їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
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