Роксолана Пидласа подчеркнула, что Украина где-то должна найти и одолжить более $23 млрд

Украина должна взять в долг 37 млрд долларов для покрытия невоенных расходов в 2025 году.

Как подчеркнула председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в 2025 году Украина планирует на безопасность и оборону направить 2,2 трлн грн, что превысит фактические расходы 2024 года, даже после проголосованных на этой неделе изменений и увеличения расходов почти на 500 млрд грн.

Кроме того, отметила депутат, к сожалению, почти на 108 млрд грн возрастут расходы на обслуживание государственного долга.

«Это тоже наша реальность – мы живем в долг. В 2025 году для покрытия невоенных расходов мы вынуждены будем одолжить еще почти $37 млрд и использовать мы их должны разумно», - отметила Пидласа.

По словам депутата, в целом расходы в 2025 году увеличатся всего на 5%.

«У нас не появилось каких-либо радикально новых источников поступлений в государственном бюджете. И тот небольшой пакет налоговых изменений, который мы проголосуем, – хоть он и крайне необходим, но покроет лишь 3,5% всех наших расходов в следующем году», - отметила она.

Пидласа объясняет, что из потребности в $38,4 млрд международного финансирования, являются подтвержденными лишь немногим более $15 млрд.

«То есть более $23 млрд нам нужно НАЙТИ и одолжить. Безусловно, мы рассчитываем на то, что в последующие годы Украина получит доступ к $50 млрд от замороженных российских активов, но механизм до сих пор не согласован», - добавила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «кредит» в 35 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины выдается на безвозвратной основе. Соответствующие точки над «і» расставили в Министерстве финансов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.