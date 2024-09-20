Практика судов
  1. В Украине

Роксолана Пидласа подчеркнула, что Украина где-то должна найти и одолжить более $23 млрд

18:27, 20 сентября 2024
Украина должна взять в долг 37 млрд долларов для покрытия невоенных расходов в 2025 году.
Роксолана Пидласа подчеркнула, что Украина где-то должна найти и одолжить более $23 млрд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как подчеркнула председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в 2025 году Украина планирует на безопасность и оборону направить 2,2 трлн грн, что превысит фактические расходы 2024 года, даже после проголосованных на этой неделе изменений и увеличения расходов почти на 500 млрд грн.

Кроме того, отметила депутат, к сожалению, почти на 108 млрд грн возрастут расходы на обслуживание государственного долга.

«Это тоже наша реальность – мы живем в долг. В 2025 году для покрытия невоенных расходов мы вынуждены будем одолжить еще почти $37 млрд и использовать мы их должны разумно», - отметила Пидласа.

По словам депутата, в целом расходы в 2025 году увеличатся всего на 5%.

«У нас не появилось каких-либо радикально новых источников поступлений в государственном бюджете. И тот небольшой пакет налоговых изменений, который мы проголосуем, – хоть он и крайне необходим, но покроет лишь 3,5% всех наших расходов в следующем году», - отметила она.

Пидласа объясняет, что из потребности в $38,4 млрд международного финансирования, являются подтвержденными лишь немногим более $15 млрд.

«То есть более $23 млрд нам нужно НАЙТИ и одолжить. Безусловно, мы рассчитываем на то, что в последующие годы Украина получит доступ к $50 млрд от замороженных российских активов, но механизм до сих пор не согласован», - добавила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «кредит» в 35 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины выдается на безвозвратной основе. Соответствующие точки над «і» расставили в Министерстве финансов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украине не нужно будет возвращать «кредит» 35 млрд евро от Еврокомиссии, который предоставляется за счет замороженных активов рф – Минфин

Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Недопустимость сужения гарантий независимости судей и применения в законах о бюджете заниженного прожиточного минимума для определения оклада судьи – решение съезда судей

Решение съезда судей: критическое недофинансирование расходов на оплату труда судей, работников аппаратов местных и апелляционных судов свидетельствует о том, что государство в лице Верховной Рады, Кабинета Министров, Минфина самоустраняется от обеспечения финансирования и создания надлежащих условий для функционирования судов и деятельности судей как отдельной независимой ветви власти.

Ликвидация ГСА и передача ее функций к ВСП, или возвращение ССУ полномочий по назначению и увольнению руководства ГСА – опубликовано решение съезда судей

Съезд судей Украины считает необходимым вернуть ССУ ее ключевые полномочия, ранее обеспечивавшие эффективное функционирование судебной системы, но существенно ограниченные в ходе последних законодательных реформ, а также расширить эти полномочия для усиления ее роли в обеспечении надлежащей деятельности судебной системы.

Государственные органы могут оставить свои официальные каналы в Telegram – секретарь СНБО

Государственным органам не нужно удалять свои официальные каналы в Telegram – комментарий секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Суды всех инстанций и юрисдикций должны следить за судебной практикой Верховного Суда и учитывать ее – Верховный Суд

Только в 2024 году Верховный Суд сформулировал более 500 правовых позиций, но нужно, чтобы о них узнали суды.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    в.о. голови Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду