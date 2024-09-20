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Роксолана Підласа наголосила, що Україна десь має знайти і позичити більше $23 млрд

18:27, 20 вересня 2024
Україна має запозичити 37 млрд доларів для покриття невійськових витрат у 2025 році.
Роксолана Підласа наголосила, що Україна десь має знайти і позичити більше $23 млрд
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Як наголосила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, у 2025 році Україна планує на безпеку і оборону спрямувати 2,2 трлн грн, що перевищить фактичні видатки 2024 року, навіть після проголосованих цього тижня змін і збільшення видатків на майже 500 млрд грн.

Крім того, зазначила депутатка, на жаль, на майже 108 млрд грн зростуть видатки на обслуговування державного боргу.

«Це теж наша реальність – ми живемо в борг. В 2025 році для покриття невійськових видатків ми вимушені будемо позичити ще майже $37 млрд і використати ми їх маємо розумно», - зазначила Підласа.

За словами депутатки, загалом видатки в 2025 збільшаться всього на 5%.

«У нас не з’явилось якихось радикально нових джерел надходжень у державному бюджеті. І той невеликий пакет податкових змін, який ми проголосуємо, – хоч він і є вкрай необхідний, але покриє лише 3,5% усіх наших видатків в наступному році», - відмітила вона.

Підласа пояснює, що з потреби в $38,4 млрд міжнародного фінансування, є підтвердженими лише трохи більше $15 млрд.

«Тобто більше $23 млрд нам треба ЗНАЙТИ і позичити. Безперечно ми розраховуємо на те, що в наступні роки Україна отримає доступ до $50 млрд від заморожених російських активів, але механізм досі не погоджений», - додала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», анонсований президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн «кредит» у 35 млрд євро макрофінансової допомоги для України видається на безповоротній основі. Відповідні крапки над «і» розставили у Міністерстві фінансів України.

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