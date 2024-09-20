В Украине запустят спецреестр, чтобы фиксировать все случаи неправомерного отказа в предоставлении информации на адвокатские запросы

В Украине появится реестр административных производств по жалобам адвокатов.

В Украине все случаи неправомерного отказа в предоставлении информации на адвокатские запросы, запросы КГКА, их палат или членов планируют фиксировать в Реестре заявлений (обращений) об административном правонарушении. Как пишут в НААУ, об этом на заседании Совета адвокатов Украины сообщил заместитель председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий.

В ассоциации отметили, что соответствующая техническая задача уже передана для реализации IT-службе.

Как отмечается, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствующей действительности, в ответ на адвокатский запрос, запрос квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ее палаты или члена в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности » является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрено ст. 212-3 (Нарушение права на информацию и права на обращение) КУоАП.

По словам заместителя председателя НААУ, РАУ, доступ к реестру заявлений о таких административных правонарушениях планируется предоставить всем советам адвокатов регионов, которые будут отслеживать все жалобы, нарушителей, судебные дела и т.д. А база данных должна пригодиться тем председателям и членам советов, которые уполномочены составлять протоколы о правонарушениях.

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