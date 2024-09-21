Украина заняла пятое место в мире по уровню развития цифровых госуслуг

По рейтингу Online Services Index Украина поднялась со 102-го места на 5-е.

Украина ворвалась в пятерку стран мира по уровню развития цифровых государственных услуг. Об этом сообщили в Минцифры по данным исследования E-Government Development Index за 2024 год. Международный рейтинг, разрабатываемый ООН, оценивает уровень электронного управления и вовлеченность граждан во взаимодействие с государством через электронные сервисы.

Таким образом, за время работы Минцифры Украина поднялась со 102-го места на 5-е по рейтингу Online Services Index.

Кроме того, Украина заняла первое место по показателю E-Participation – он измеряет, насколько граждане готовы приобщаться к государственным процессам через онлайн-платформы.

«Цифровизация уже стала неотъемлемой частью жизни украинцев — в приложении Дія уже 20,9 миллиона пользователей, для которых доступны 21 документ и более 30 сервисов. А на портале Дія почти 6 миллионов человек получают более 120 прозрачных услуг», - подчеркивают в Минцифры и отмечают, что опыт Украины в цифровизации государственного сектора в кризисных ситуациях уникален и важен для всего мира.

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