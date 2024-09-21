В Украине впервые зарегистрировали спорткар Lotus Emira – в МВД показали, как он выглядит

До этого в Украине не было зарегистрировано ни одного авто такой модели.

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В сервисном центре МВД Харьковщины провели первую регистрацию автомобиля Lotus Emira.

Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, эта регистрация стала неким челленджем для администраторов, ведь до этого в Украине не было зарегистрировано ни одного авто такой модели.

«Но сегодня транспортное средство было внесено в Единый государственный реестр и владелец получил свидетельство о регистрации транспортного средства», - отмечают в МВД.

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