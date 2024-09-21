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В Украине изменили правила регистрации торговых марок и адаптировали их к требованиям ЕС

10:30, 21 сентября 2024
Новые правила адаптированы к регламентам ЕС и учитывают международные и евроинтеграционные обязательства Украины.
В Украине изменили правила регистрации торговых марок и адаптировали их к требованиям ЕС
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Министерство экономики адаптировало к требованиям Европейского Союза правила составления, подачи заявки, проведение экспертизы и международной регистрации торговых марок. Соответствующий приказ Минэкономики утвердило 6 августа 2024 года, он вступил в силу 18 сентября.

Как поясняется, новые правила адаптированы к регламентам ЕС и учитывают международные и евроинтеграционные обязательства Украины.

«Принятие новых Правил регистрации торговых марок – это важный шаг к модернизации законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности в Украине. Обновление регламентов приближает нас к европейским стандартам. Это открывает новые возможности для украинских производителей на международных рынках. Особенно важным является внедрение электронной системы подачи заявок, что упрощает и ускоряет процесс регистрации. Эти изменения помогут украинским предпринимателям не только закрепить свои позиции на внутреннем рынке, но эффективно выходить на международные рынки, защищая свои бренды на глобальном уровне», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратов.

Что изменяют новые Правила регистрации

Правила регламентируют:

  • кто имеет право подать заявку;
  • список документов для заявителя;
  • процедуры подачи международных торговых марок по Мадридской системе регистрации;
  • особенности проведения экспертизы заявок, поданных по национальной и международной процедуре.

Правила также:

  • регулируют вопросы подачи электронных заявок и проведения их экспертизы;
  • предусматривают регистрацию таких видов торговых марок – звуковые, позиционные, орнаментные, двигательные, голографические, мультимедийные, а также особенности регистрации цвета и цветовой комбинации;
  • определяют порядок проверки факта применения по отношению к заявителю или государству заявителя санкций, а также правовые последствия применяемых санкций.

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