В Украине изменили правила регистрации торговых марок и адаптировали их к требованиям ЕС

Министерство экономики адаптировало к требованиям Европейского Союза правила составления, подачи заявки, проведение экспертизы и международной регистрации торговых марок. Соответствующий приказ Минэкономики утвердило 6 августа 2024 года, он вступил в силу 18 сентября.
Как поясняется, новые правила адаптированы к регламентам ЕС и учитывают международные и евроинтеграционные обязательства Украины.
«Принятие новых Правил регистрации торговых марок – это важный шаг к модернизации законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности в Украине. Обновление регламентов приближает нас к европейским стандартам. Это открывает новые возможности для украинских производителей на международных рынках. Особенно важным является внедрение электронной системы подачи заявок, что упрощает и ускоряет процесс регистрации. Эти изменения помогут украинским предпринимателям не только закрепить свои позиции на внутреннем рынке, но эффективно выходить на международные рынки, защищая свои бренды на глобальном уровне», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратов.
Что изменяют новые Правила регистрации
Правила регламентируют:
Правила также:
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