Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на майже 500 млрд грн на військові потреби

18 вересня Парламент ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Парламент 18 вересня ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, якими збільшив видатки для Сил оборони на майже 500 млрд грн (законопроект 11417).

Джерелами покриття додаткових видатків є здійснення низки заходів, а саме, за даними Мінфіну:

Збільшення доходів загального фонду державного бюджету через перевиконання планових надходжень за січень — серпень 2024 року.

Зменшення видатків з обслуговування і погашення держборгу;

Збільшення плану розміщень ОВДП;

Скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фондах держбюджету;

Додаткові податкові заходи через зміни до Податкового кодексу.

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