Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на майже 500 млрд грн на військові потреби

10:12, 21 вересня 2024
18 вересня Парламент ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік.
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на майже 500 млрд грн на військові потреби
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Парламент 18 вересня ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, якими збільшив видатки для Сил оборони на майже 500 млрд грн (законопроект 11417).

Джерелами покриття додаткових видатків є здійснення низки заходів, а саме, за даними Мінфіну:

  • Збільшення доходів загального фонду державного бюджету через перевиконання планових надходжень за січень — серпень 2024 року.
  • Зменшення видатків з обслуговування і погашення держборгу;
  • Збільшення плану розміщень ОВДП;
  • Скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фондах держбюджету;
  • Додаткові податкові заходи через зміни до Податкового кодексу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В суді хтось зламав DVD-диск з основним доказом у справі, але хто це зробив – невідомо

Неприємний інцидент стався в Івано-Франківській області.

Нова стратегія судової реформи: що влада планує зробити з правосуддям до 2029 року

Реформа Верховного Суду та Конституційного Суду, посилення Вищої ради правосуддя та ослаблення РСУ, оптимізація ДСА, з’їзди суддів в режимі online, створення нових судів та ліквідація Школи суддів.

Члени Вищої ради правосуддя хочуть працювати і після закінчення строку своїх повноважень – до моменту поки не оберуть нових членів ВРП

У ВРП кажуть про необхідність забезпечення інституційної безперервності роботи Вищої ради правосуддя.

У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.

У голови ВККС Андрія Пасічника поцікавилися, чи відчуває Комісія «мобінг» з боку ГРД у зв’язку із закликами ігнорувати рішення ВП ВС стосовно суб’єкта оцінювання судді

Голова ВККС Андрій Пасічник, відповідаючи на питання стосовно призначення у пленарному складі розгляду питання щодо оцінювання суддів, які вже пройшли його у колегії, та закликів до ігнорування Комісією рішення ВП ВС, зазначив, що Громадська рада доброчесності не є роботодавцем для ВККС, тому такого явища, як «мобінг» тут бути не може.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області