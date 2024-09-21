Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на майже 500 млрд грн на військові потреби

Президент України Володимир Зеленський підписав проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Парламент 18 вересня ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, якими збільшив видатки для Сил оборони на майже 500 млрд грн (законопроект 11417).
Джерелами покриття додаткових видатків є здійснення низки заходів, а саме, за даними Мінфіну:
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