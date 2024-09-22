У ДПС нагадали умови надання податкової знижки за витратами на оренду житла

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла.

Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало умови надання податкової знижки за витратами на оренду житла.

Зазначається, що право платника податку на доходи фізичних осіб на податкову знижку та підстави її нарахування, а також перелік витрат, які дозволено включити до податкової знижки та обмеження права на нарахування податкової знижки визначені у ст.166 (далі – ПКУ).

Так, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи - п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ.

Платник податку має право скористатися зазначеною в п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

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