Дмитрий Лубинец объяснил, кто может осуществлять проверку военно-учетных документов

Омбудсман дал актуальные по состоянию на данный момент объяснения по поводу новшеств по проверке военно-учетных документов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал разъяснение изменений в законодательство в вопросе проверки военно-учетных документов.

В карточках ниже омбудсман дал объяснения по поводу новшеств по проверке военно-учетных документов, которые актуальные по состоянию на данный момент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что как поясняют в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, по обращению ТЦК и СП органы и подразделения, входящие в систему полиции, осуществляют административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения.

Юристы объяснили, как оформляется административное задержание; какие сроки административного задержания; что делать в случае незаконного задержания ТЦК и СП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.